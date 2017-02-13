التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> حالة الطقس : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على بعض المناطق بالمملكة
13 فبراير, 2017   3611

حالة الطقس : سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على بعض المناطق بالمملكة

حالة-الطقس50

صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تواجد السحب على مناطق الرياض ،الشرقية تشمل الأجزاء الجنوبية منها ومرتفعات (عسير- الباحة – جازان – نجران – مكة المكرمة ) تشمل الأجزاء الشرقية منها ويتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية, فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط 20-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

آخر الأخبار

المقام السامي يوافق على استضافة المملكه لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية

المقام السامي يوافق على استضافة المملكه لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية

أبا الخيل يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته مؤتمر نزاهة الدولي الثاني ويدعو المهتمين للحضور والمشاركة

أبا الخيل يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته مؤتمر نزاهة الدولي الثاني ويدعو المهتمين للحضور والمشاركة

مستشار أمير مكة المكرمة : ملتقى مكة الثقافي سيكون ملتقى للإبداع والابتكار

مستشار أمير مكة المكرمة : ملتقى مكة الثقافي سيكون ملتقى للإبداع والابتكار

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنهي عدة مبادرات لتطوير وتمكين وحوكمة القطاع غير الربحي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنهي عدة مبادرات لتطوير وتمكين وحوكمة القطاع غير الربحي

أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت”

أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت”

“الصحة” والتعليم تطلقان مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس “رشاقة”

“الصحة” والتعليم تطلقان مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس “رشاقة”

منظمة التعاون الإسلامي تُدين ” قانون منع الأذان” في مدينة القدس

منظمة التعاون الإسلامي تُدين ” قانون منع الأذان” في مدينة القدس

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في مدينة الرياض

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في مدينة الرياض

“العمل والتنمية الاجتماعية” تدعو المنشآت إلى الاستفادة من المعارين من الجهات الحكومية واحتسابهم بنسب التوطين

“العمل والتنمية الاجتماعية” تدعو المنشآت إلى الاستفادة من المعارين من الجهات الحكومية واحتسابهم بنسب التوطين

رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في صورة من أرشيف رويترز.

جوتيريش: فياض هو “الرجل المناسب” لمنصب مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا

المزيد
جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA