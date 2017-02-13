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13 فبراير, 2017   2691

افتتاح خمسة مراكز تدريبية للإنعاش القلبي فى منطقة الرياض

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صراحة – الرياض : افتتحت وزارة الصحة خمسة مراكز بمنطقة الرياض لتنمية المهارات الفنية للإنعاش القلبي وذلك في مستشفيات : الإمام عبدالرحمن الفيصل ، اليمامة ، الملك خالد بالمجمعة ، الملك خالد بالخرج ، الدوادمي وجميعها معتمدة من جمعية القلب السعودية للإنعاش القلبي والرئوي .
ويباشر المراكز 50 مدرباً من جمعية القلب السعودية لتأهيل الكوادر الفنية الطبية
يذكر أن المراكز السابقة توفر 72 مقعداً للمتدربين شهرياً وبهذه المراكز الجديدة سيتم توفير192 مقعداً شهرياً .
وتأتي هذه الخطوة حرصاً من وزارة الصحة على تدريب وتأهيل منسوبي المستشفيات والمراكز الصحية لتنمية مهاراتهم الفنية في مجال الإنعاش القلبي

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