التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة ببيشة
13 فبراير, 2017   3151

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة ببيشة

وزارة-الداخلية-2-1

 

صراحة-أبها:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة ،فيما يلي نصه :
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم / محمد بن مناحي بن ذيب الأكلبي – سعودي الجنسية – على قتل / محمد بن سعد بن ذيب الأكلبي – سعودي الجنسية -, وذلك بإطلاق النار عليه وإصابته بعدة إصابات أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة ، صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه ، والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور،
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن مناحي بن ذيب الأكلبي – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين 16 /5 /1438هـ بمحافظة بيشة بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل ، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

آخر الأخبار

المقام السامي يوافق على استضافة المملكه لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية

المقام السامي يوافق على استضافة المملكه لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية

أبا الخيل يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته مؤتمر نزاهة الدولي الثاني ويدعو المهتمين للحضور والمشاركة

أبا الخيل يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته مؤتمر نزاهة الدولي الثاني ويدعو المهتمين للحضور والمشاركة

مستشار أمير مكة المكرمة : ملتقى مكة الثقافي سيكون ملتقى للإبداع والابتكار

مستشار أمير مكة المكرمة : ملتقى مكة الثقافي سيكون ملتقى للإبداع والابتكار

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنهي عدة مبادرات لتطوير وتمكين وحوكمة القطاع غير الربحي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنهي عدة مبادرات لتطوير وتمكين وحوكمة القطاع غير الربحي

أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت”

أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت”

“الصحة” والتعليم تطلقان مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس “رشاقة”

“الصحة” والتعليم تطلقان مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس “رشاقة”

منظمة التعاون الإسلامي تُدين ” قانون منع الأذان” في مدينة القدس

منظمة التعاون الإسلامي تُدين ” قانون منع الأذان” في مدينة القدس

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في مدينة الرياض

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في مدينة الرياض

“العمل والتنمية الاجتماعية” تدعو المنشآت إلى الاستفادة من المعارين من الجهات الحكومية واحتسابهم بنسب التوطين

“العمل والتنمية الاجتماعية” تدعو المنشآت إلى الاستفادة من المعارين من الجهات الحكومية واحتسابهم بنسب التوطين

رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في صورة من أرشيف رويترز.

جوتيريش: فياض هو “الرجل المناسب” لمنصب مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا

المزيد
جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA