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13 فبراير, 2017   3381

العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع 2589 حالة مرضية من الأشقاء السوريين في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 214

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صراحة-الرياض:قدمت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ومن خلال العيادات التخصصية التابعة لها في مخيم الزعتري الخدمات الطبية العلاجية في كافة التخصصات الطبية لعدد 2589 حالة مرضية من الأشقاء السوريين اللاجئين ضمن الأسبوع 214 .
ودونت سجلات العيادات الطبية خلال هذا الأسبوع عدد 829 حالة في عيادة الأطفال ممن يعانون من الأمراض الموسمية ، كما استقبلت عيادة القلب 89 مراجع ، والنسائية 174 مراجع ، فيما تلقى 169 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الاسنان ، وتعاملت عيادة الجراحة مع 49 حالة ، والعظام 178 حالة وتعاملت عيادة الجلدية مع 266 حالة قدم لها العلاج المناسب ، وبلغ مراجعي عيادة الأذن 236 حالة ، أما عيادة التطعيمات فاستقبلت 102 حاله قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني ” وأجرى قسم المختبر 118 تحليلاً مخبرياً .
وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات السعودية تقدم الخدمات الطبية للمراجعين من الأشقاء السوريين طيلة أيام الأسبوع ويتم التعامل معهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بشكل منتظم ، مضيفاً أن العيادات تتمتع بسمعة طيبة في أوساط المخيم من قبل المنظمات العاملة والأشقاء اللاجئين السوريين هناك ويعود السبب وراء ذلك لتميز الخدمات المقدمة هناك ولله الحمد .
من جانبه ذكر المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة الوطنية السعودية أولت المحور الطبي جل الاهتمام لما له من أهمية ضرورية لدى الأشقاء السوريين مع الاهتمام الكبير في تطوير جميع الخدمات المقدمة لهم في بيئة اللجوء وخصوصاً في المخيمات

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