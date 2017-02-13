الصحة تؤهل العاملين بالمستشفيات بافتتاح 5 مراكز بمنطقة الرياض لتنمية المهارات الفنية للإنعاش القلبي

صراحة-الرياض:بدأت صحة الرياض تنفيذ استراتجيتها بشأن تدريب وتأهيل العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية على تنمية المهارات الفنية للإنعاش القلبي وذلك بافتتاح خمس مراكز جديدة في مستشفيات : الامام عبدالرحمن الفيصل ، اليمامة ، الملك خالد بالمجمعة ، الملك خالد بالخرج ، الدوادمي .
وتم افتتاح المراكز منذ شهر تقريباً وهي معتمدة من جمعية القلب السعودية للانعاش القلبي والرئوي .
حيث كانت ٣ مراكز تخدم منطقة الرياض سابقاً والان اصبحت ٨ مراكز بعد افتتاح الخمس مراكز الجديدة بحيث بلغت نسبة الزيادة اكثر من ١٠٠٪ وتم زيادة المدربين لتأهيل الكوادر الفنية بعدد٥٠ مدرب معتمد من جمعية القلب فضلاً عن ماكان في السابق بعدد ٨ مدربين فقط اذ بلغت الزيادة ٥٨ مدرب وبنسبة اكثر من ٥٠٠٪ وكانت المراكز السابقة توفر ٧٢ مقعد للمتدربين شهرياً وبهذه المراكز الجديدة سيتم توفير١٩٢ مقعد تدريببي شهرياً .
كما ان المراكز ستتيح للقطاعات وللأفراد لغير العاملين بالمستشفيات بالالتحاق بالدورات وتنمية مهاراتهم ، بحسب سياسات واليات ولوائح التدريب المعتمدة.