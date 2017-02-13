الصحة تؤهل العاملين بالمستشفيات بافتتاح 5 مراكز بمنطقة الرياض لتنمية المهارات الفنية للإنعاش القلبي

صراحة-الرياض:بدأت صحة الرياض تنفيذ استراتجيتها بشأن تدريب وتأهيل العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية على تنمية المهارات الفنية للإنعاش القلبي وذلك بافتتاح خمس مراكز جديدة في مستشفيات : الامام عبدالرحمن الفيصل ، اليمامة ، الملك خالد بالمجمعة ، الملك خالد بالخرج ، الدوادمي .

وتم افتتاح المراكز منذ شهر تقريباً وهي معتمدة من جمعية القلب السعودية للانعاش القلبي والرئوي .

حيث كانت ٣ مراكز تخدم منطقة الرياض سابقاً والان اصبحت ٨ مراكز بعد افتتاح الخمس مراكز الجديدة بحيث بلغت نسبة الزيادة اكثر من ١٠٠٪‏ وتم زيادة المدربين لتأهيل الكوادر الفنية بعدد٥٠ مدرب معتمد من جمعية القلب فضلاً عن ماكان في السابق بعدد ٨ مدربين فقط اذ بلغت الزيادة ٥٨ مدرب وبنسبة اكثر من ٥٠٠٪‏ وكانت المراكز السابقة توفر ٧٢ مقعد للمتدربين شهرياً وبهذه المراكز الجديدة سيتم توفير١٩٢ مقعد تدريببي شهرياً .

كما ان المراكز ستتيح للقطاعات وللأفراد لغير العاملين بالمستشفيات بالالتحاق بالدورات وتنمية مهاراتهم ، بحسب سياسات واليات ولوائح التدريب المعتمدة.