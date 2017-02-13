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13 فبراير, 2017   2737

الصحة تؤهل العاملين بالمستشفيات بافتتاح 5 مراكز بمنطقة الرياض لتنمية المهارات الفنية للإنعاش القلبي

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صراحة-الرياض:بدأت صحة الرياض تنفيذ استراتجيتها بشأن تدريب وتأهيل العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية على تنمية المهارات الفنية للإنعاش القلبي وذلك بافتتاح خمس مراكز جديدة في مستشفيات : الامام عبدالرحمن الفيصل ، اليمامة ، الملك خالد بالمجمعة ، الملك خالد بالخرج ، الدوادمي .
وتم افتتاح المراكز منذ شهر تقريباً وهي معتمدة من جمعية القلب السعودية للانعاش القلبي والرئوي .
حيث كانت ٣ مراكز تخدم منطقة الرياض سابقاً والان اصبحت ٨ مراكز بعد افتتاح الخمس مراكز الجديدة بحيث بلغت نسبة الزيادة اكثر من ١٠٠٪‏ وتم زيادة المدربين  لتأهيل الكوادر الفنية  بعدد٥٠ مدرب معتمد من جمعية القلب فضلاً عن ماكان في السابق بعدد  ٨ مدربين فقط اذ بلغت الزيادة ٥٨ مدرب وبنسبة  اكثر من ٥٠٠٪‏  وكانت المراكز السابقة  توفر ٧٢ مقعد للمتدربين شهرياً وبهذه المراكز الجديدة سيتم توفير١٩٢ مقعد تدريببي شهرياً .
كما ان المراكز ستتيح للقطاعات وللأفراد لغير العاملين بالمستشفيات بالالتحاق بالدورات وتنمية مهاراتهم ، بحسب سياسات واليات ولوائح التدريب المعتمدة.

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