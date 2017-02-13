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13 فبراير, 2017   3289

قبول 200 متدرب بتقنية الباحة للفصل التدريبي الثاني

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صراحة-الباحة:اعتمدت الكلية التقنية بمنطقة الباحة، قبول 200 متدرب بتخصصات الكلية وذلك للفصل التدريبي الثاني من العام 1437 / 1438 هـ.
وأبان مدير العلاقات العامة بالكلية عبدالله بن دخيخ, أن الكلية استقبلت المتدربين المستجدين على مسرح الكلية عبر برنامج تهيئة , حيث تم تعريفهم بنظام التدريب الذي تعمل به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, إضافة إلى شرح لوائح وأنظمة الكلية وماذا يجب على المتدرب وماله من حقوق وما علية من واجبات .
وبين أن المتدربين المستجدين سيلتحقون من خلال النظام الإلكتروني بالبوابة الالكترونية المعتمدة بشكل أساسي على البلاك بورد (Black Board) وهو نظام معلومات لإدارة وتقنية التدريب ومتابعة المتدربين ومراقبة كفاءة العملية التدريبية في الكلية, كما يتيح النظام للمتدربين في أن يتواصلوا مع المقرر التدريبي خارج قاعة المحاضرات من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يؤمن له أدوات متنوعة للاطلاع على محتوى المادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسره, بالإضافة إلى التواصل مع مدرب المقرر وبقية المتدربين المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة.

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