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13 فبراير, 2017   2277

أسعار النفط تهبط مع استمرار التخمة في السوق رغم تخفيضات الإنتاج

مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا - صورة من أرشيف رويترز.

 

صراحة-وكالات:نزلت أسعار النفط يوم الاثنين بفعل مؤشرات على استمرار التخمة في أسوق الوقود العالمية رغم تخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك التي حققت نجاحا أكبر مما كان متوقعا في البداية.

وجرى تداول مزيج برنت الخام عند 56.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بانخفاض ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 53.73 دولار للبرميل.واتفقت منظمة أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا علي خفض الانتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام سعيا لكبح تخمة المعروض من الوقود في السوق العالمية.

وثارت شكوك بشأن وفاء المنتجين بالتخفيضات التي تعهدوا بها ولكن التقديرات في الوقت الحالي تشير إلى أن نسبة الالتزام بالتخفيضات نحو 90 في المئة.

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق يوم الاثنين إن نسبة التزام أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج تبلغ 92 بالمئة في حين تبلغ نسبة التزام المنتجين من خارج أوبك 50 بالمئة.

وقال بنك ايه.ان.زد يوم الاثنين “يترقب المتعاملون صدور تقرير أوبك الشهري اليوم. إذا جاءت التخفيضات متمشية مع التقديرات فينبغي أن ترتفع أسعار النفط.

 

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