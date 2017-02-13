بلدية الصويدرة تحبط الاعتداء على اراضي حكومية وعمل مخططات وهمية بالمدينة

صراحة-المدينة المنورة:أحبطت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالفرق الرقابية ببلدية الصويدرة اعتداء على أحد الأراضي الحكومية البيضاء بعد قيام مجهولين بالتعدي وعمل مخططات وهمية ، والتغيير في معالم الارض عن ماهي عليها. وذكر رئيس بلدية الصويدرة ثامر الفاضل أنه أثناء قيام الفرق الرقابية التابعة للبلدية بجولاتها الميدانية الاعتيادية لوحظ وجود معدات متنوعة تقوم بالاعتداء على أحد الأراضي البيضاء الحكومية وقيامهم بتحديد الموقع وعمل مخططات وهمية بطريق الرياض. وتم ضبط الموقع وحجز المعدات التي قامت بالاعتداء وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم. مؤكداً الفاضل إلى أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي من المخالفات ودعى المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع مركز طوارئ الأمانة 940 على مدار الـ 24 ساعة.

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة قد نشرت تحذيرات للمواطنين عبر وسائل الإعلام من مغبة الشراء في المخططات العشوائية حفاظاً على حقوقهم حيث قالت : “نحذر من هذا النوع من التعاملات ونخلي مسؤوليتنا تجاه من يشترون هذه الأراضي، وذلك وفقاً لما لدينا من تعليمات تقضي بالإزالة الفورية وتطبيق الغرامات المستحقة وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية، فضلاً عن ملاحقة المحدثين والمسوقين قانونياً وتطبيق الأنظمة بحقهم”.