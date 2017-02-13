نائب رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات ينوه بما تقدمه المملكة لضيوف الرحمن

صراحة-مكة المكرمة:بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر اليوم, مع نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف المعلا, العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستوفرها المؤسسة بمشيئة الله تعالى خلال موسم حج هذا العام 1438هـ لأكثر من ستة آلاف حاج إماراتي, إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن ،وفق توجيهات القيادة الرشيدة – رعاها الله – الرامية إلى تسخير الإمكانات والخدمات أمام الحجاج ليتمكنوا من أداء الركن الخامس بيسر واطمئنان.

ونوه المعلا بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من عناية فائقة وخدمات جليلة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة, مؤكداً أن ما يحظى به الحاج من كريم الرعاية وحسن الاستقبال ووافر الخدمات محل تقدير واعتزاز من جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ،مقدراً لوزارة الحج والعمرة ما توليه من اهتمام بالغ بضيوف الرحمن وما توفره مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم من خدمات وإمكانات وتسهيلات .

من جهته أفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بدر, أن اللقاء يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1438هـ ورفع كامل الجاهزية لاستقبال الحجاج وتقديم جميع الخدمات لهم على الوجه الأمثل ، مشيدا بالتعاون التام من مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات .