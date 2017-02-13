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13 فبراير, 2017   3611

قوات الأمن الخاصة تعلن فتح باب القبول والتسجيل بمختلف الرتب

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صراحة-الرياض:أعلنت قوات الأمن الخاصة،فتح باب القبول والتسجيل بمختلف الرتب لحاملي الشهادة الجامعية (البكالوريوس) والشهادة الجامعية المتوسطة وخريجي الدبلومات ( مدتها سنتين) وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، بدءاً من يوم الأحد 22 / 5 وحتى يوم الثلاثاء 1 / 6 / 1438 هـ، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية http://www.moi.gov.sa .
وأوضحت أن التعيين سيكون في مختلف وحدات قوات الأمن الخاص بمناطق المملكة، حيث يعين على رتبة رقيب حامل الشهادة الجامعية ( البكالوريوس ), وعلى رتبة وكيل رقيب لحامل الشهادة الجامعية المتوسطة , ورتبة عريف لحاملي الدبلومات، ورتبة جندي أول لحامل الشهادة الثانوية وما يعادلها .
واشترطت على المتقدمين أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم خارج المملكة , وأن لا يقل العمر عن 17 عاماً سنه ولا يزيد على 30 عاماً عند صدور قرار التعيين, وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلّة بالشرف والأمانة , وأن لا يقل طوله عن 170 سم , وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .
كما اشترطت على المتقدم أن لا يكون له خدمة سابقة في أي جهة حكومية , وأن يكون لائقاً طبيا , وضرورة التسجيل في خدمة (أبشر الإلكترونية) لكل طالب متقدم.
ودعت قوات الأمن الخاصة، المتقدمين ممن تتوفر فيه الشروط المذكورة الدخول إلى بوابة التوظيف الإلكتروني في المدة المحددة لاستكمال الطلبات.

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