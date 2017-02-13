أمير منطقة جازان يرعى افتتاح فعاليات ملتقى “حصين” لتعزيز الأمن الفكري

صراحة-جيزان:رعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم, حفل افتتاح ملتقى ” حصين ” لتعزيز الأمن الفكري الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة, بحضور معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند, وذلك بقاعة السنة التحضيرية بجامعة جازان .

وفي بداية الحفل ألقى مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة جازان عبدالله بن محمد الشراحيلي، كلمة أكد خلالها أن الأمن مطلب لكل أمة في كل زمان ومكان عاداً الأمن الفكري هو لُبّ الأمن وركيزته الكبرى, مستعرضًا أهداف الملتقى في المشاركة في تحصين أفراد المجتمع من الانحرافات الفكرية وتعزيز المسؤولية في الحفاظ على أمن الوطن وتعميق الولاء والانتماء للوطن الغالي وللقيادة الرشيدة , مشيراً إلى أن الملتقى الذي يستمر خمسة أيام يشتمل على دورات تدريبية ومحاضرات علمية ولقاءات حوارية وكلمات توجيهية وبرامج متخصصة .

وأعرب عن تقديره لسمو أمير منطقة جازان لرعاية ملتقى “حصين”, مقدراً لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لاختيار منطقة جازان لتكون إحدى محطات الملتقى , مقدمًا شكره لجامعة جازان لاستضافة فعاليات الملتقى .

عقب ذلك شاهد الحضور عرضـًا مرئيـًا عن إسهامات الهيئة في تحقيق الأمن الفكري , ثم ألقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كلمة أوضح خلالها أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ قامت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , فنشأت دولة إسلامية عصرية حديثة على منهج السلف الأخيار , , منوهــًا بالرعاية والدعم الذي حظيت به الهيئة في هذه الدولة على امتداد عصورها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وأضاف : أن من سمات بلادنا المباركة تأسيسها على منهج السلف الصالح , عاداً الأفكار الضالة أفكاراً دخيلة على مجتمعنا ومنهجا مرفوضاً , مشيراً إلى ما تتعرض له المملكة من استهداف في شبابها وفتياتها وفي عقيدتها ومنهجها ودستورها , مؤكداً أن علينا جميعاً أن نقف صفـًا واحدًا في وجه كل متربص وحاقد يريد الكيد لهذه البلاد وأبنائها وبناتها .

وأشار معاليه إلى برامج ملتقى ” حصين ” لتحقيق أهداف ورسالة الهيئة في المنطقة, معرباً عن تقديره لسمو أمير منطقة جازان لرعاية الملتقى , واعتزاز الجميع بما يسطره الجنود البواسل المدافعين عن حدود الوطن في الحد الجنوبي.

إثر ذلك دشن سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز فعاليات الملتقى، متمنياً النجاح والتوفيق للقائمين والمشاركين في الملتقى .

ثم كرّم سمو أمير منطقة جازان ومعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شهداء الواجب من منسوبي حرس الحدود ومنسوبي القوات المسلحة , كما كرمت الإدارات الحكومية المتعاونة مع فرع الرئاسة بجازان .

وفي ختام الحفل تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة .

حضر الحفل معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري