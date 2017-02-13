صراحة-الرياض:شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في مدينة الرياض هذا العام 1438هـ إسلام 647 وافداً من دول الفلبين وسيرلنكا والهند ونيبال واثيوبيا وأمريكا وغانا واسبانيا وكينيا.

وأبان مدير المكتب الدكتور علي الشلعان، أن المكتب نفذ العديد من الأنشطة والبرامج منها توزيع 56740 كتاباً ، فيما بلغ عدد المستفيدين من المحاضرات والدروس باللغة العربية 276 مستفيدا ،إلى جانب تخصيص 12 برنامجاً لتوعية الصم .

ووأفاد أن المكتب نفذ 660 زيارة ميدانية وجولات ثقافية وسير ثلاث رحلات عمرة استفاد منها200 معتمر صاحبها برنامج تعليمي،فيما بلغت الجولات الثقافية لبرنامج هدية عالم ورياضي 18 جولة .