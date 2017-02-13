منظمة التعاون الإسلامي تُدين ” قانون منع الأذان” في مدينة القدس

صراحة-جدة:أدانت منظمة التعاون الإسلامي, مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ما يسمى بـ “قانون منع الأذان , في مدينة القدس المحتلة , عادة ذلك انتهاكًا خطيراً للمعاهدات الدوليّة التي تضمن حرية العبادة , والحق في ممارسة الشعائر الدينيّة ، ويُشكّل مساساً بمشاعر المسلمين في العالم .

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, أن هذه السياسات والقوانين العنصرية والباطلة تجسد عدوانًا على الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة , مُحذّراً في الوقت نفسه من التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي من شانها أن تُغذي التطرف , وتُهدد بإشعال صراع ديني.

ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حمل إسرائيل على الالتزام بمبادئ القانون الدولي , والمعاهدات , والاتفاقيات الدولية , ووضع حد لمثل هذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي تُهدِد الأمن والاستقرار في المنطقة .