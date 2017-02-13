أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت”

صراحة-واس:هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه واسم أهالي المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت” , التي تُقدّمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المُميز في مجال مكافحة الإرهاب .

وقال سموه في برقية خطية موجهة لسمو ولي العهد ” يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة تهنئة سموكم بتسلُّم ميدالية “جورج تينت” , من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ، تقديراً لجهودكم الموفقة في العمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب , والإسهامات غير المُحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين “.

وأضاف سمو أمير منطقة مكة المكرمة ” أبارك لسموكم هذا التكريم الذي يُضاف لإنجازات قيادتنا الرشيدة ” , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق سموكم لخدمة الدين والمليك والوطن ، وأن يُديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمدّ الله في عمره “.