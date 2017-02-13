التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت”
13 فبراير, 2017   2484

أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت”

000-3527511931478689233803

 

صراحة-واس:هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه واسم أهالي المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت” , التي تُقدّمها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للعمل الاستخباراتي المُميز في مجال مكافحة الإرهاب .
وقال سموه في برقية خطية موجهة لسمو ولي العهد ” يسرني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة تهنئة سموكم بتسلُّم ميدالية “جورج تينت” , من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ، تقديراً لجهودكم الموفقة في العمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب , والإسهامات غير المُحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين “.
وأضاف سمو أمير منطقة مكة المكرمة ” أبارك لسموكم هذا التكريم الذي يُضاف لإنجازات قيادتنا الرشيدة ” , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق سموكم لخدمة الدين والمليك والوطن ، وأن يُديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمدّ الله في عمره “.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

آخر الأخبار

المقام السامي يوافق على استضافة المملكه لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية

المقام السامي يوافق على استضافة المملكه لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية

أبا الخيل يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته مؤتمر نزاهة الدولي الثاني ويدعو المهتمين للحضور والمشاركة

أبا الخيل يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته مؤتمر نزاهة الدولي الثاني ويدعو المهتمين للحضور والمشاركة

مستشار أمير مكة المكرمة : ملتقى مكة الثقافي سيكون ملتقى للإبداع والابتكار

مستشار أمير مكة المكرمة : ملتقى مكة الثقافي سيكون ملتقى للإبداع والابتكار

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنهي عدة مبادرات لتطوير وتمكين وحوكمة القطاع غير الربحي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنهي عدة مبادرات لتطوير وتمكين وحوكمة القطاع غير الربحي

أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت”

أمير منطقة مكة المكرمة يهنئ سمو ولي العهد بمناسبة تسلّمه ميدالية “جورج تينت”

“الصحة” والتعليم تطلقان مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس “رشاقة”

“الصحة” والتعليم تطلقان مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس “رشاقة”

منظمة التعاون الإسلامي تُدين ” قانون منع الأذان” في مدينة القدس

منظمة التعاون الإسلامي تُدين ” قانون منع الأذان” في مدينة القدس

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في مدينة الرياض

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء في مدينة الرياض

“العمل والتنمية الاجتماعية” تدعو المنشآت إلى الاستفادة من المعارين من الجهات الحكومية واحتسابهم بنسب التوطين

“العمل والتنمية الاجتماعية” تدعو المنشآت إلى الاستفادة من المعارين من الجهات الحكومية واحتسابهم بنسب التوطين

رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في صورة من أرشيف رويترز.

جوتيريش: فياض هو “الرجل المناسب” لمنصب مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا

المزيد
جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA