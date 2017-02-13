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13 فبراير, 2017   2254

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنهي عدة مبادرات لتطوير وتمكين وحوكمة القطاع غير الربحي

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صراحة-الرياض:أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، العمل على مجموعة من المبادرات، لتطوير وتمكين وحوكمة المؤسسات والجمعيات الأهلية (القطاع غير الربحي)، لتكون أكثر كفاءة وتمكيناً وشفافية، ورفع القيمة الاقتصادية لها، والارتقاء بخدماتها، وتعزيزاً لمساهمة المواطن في المجتمع، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع حيوي تتوافر فيه مقومات جودة الحياة الكريمة للمواطنين، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.
وأوضح سعادة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم بن أحمد الديني، أن الوزارة أنهت أتمتة عملية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية دعماً لنمو القطاع الثالث، حيث بلغت نسبة زيادتها في العام 2016، 19%، منها 59 % متخصصة.
وبين وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أنه تم اعتماد التصنيف الجديد لمنظمات القطاع الثالث من ناحية أنواع الأنشطة، والبدء في مشروع نمذجة خدمات مراكز التنمية للارتقاء بها، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن، وسماع صوت عملائها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية، والجمعيات التعاونية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وأكد الدكتور الديني أن الوزارة أنهت الدليل الإجرائي لإدارة المنح الخاص بموظفي مراكز التنمية الاجتماعية، بتدريب أكثر من 80 موظفاً في جميع المراكز، مشيراً إلى أنه تم بناء إطار المنح الجديد، بناء على أفضل الممارسات العالمية، ومواءمته مع الواقع من خلال آراء ونقد الجمعيات والمؤسسات الأهلية له في ورش عمل، وتم تقسيمه وفق مسارين، الأول لبناء القدرات، والآخر للبرامج التنموية، متوقعاً إطلاقه قريباً.
وحول مشروع حوكمة الجمعيات (مكين)، أفاد وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، بأن الوزارة أنهت تطوير القوائم المالية للجهات غير الهادفة للربح، وربطها بنظام قوائم بوزارة التجارة والاستثمار، لافتاً إلى أن الوزارة دربت 322 محاسباً في منظمات القطاع الثالث، وذلك ضمن مستهدفات بناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي في الوظائف الرئيسية، مع استمراره ليشمل أكبر عدد من العاملين.
كما أنهت الوزارة وفقاً لوكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، التحليل المالي لجميع الجمعيات الأهلية، ضمن مؤشر السلامة المالية للقطاع الثالث، وذلك ضمن مشروع الحوكمة (مكين)، بالإضافة إلى إنهاء إعداد الدليل الإجرائي للزيارات الميدانية للمدققين والباحثين في مراكز التنمية، وبناء قدرات العاملين في مراكز التنمية على أدوات الحوكمة، شاملاً الجانب النظري والعملي الميداني، وإنهاء الدليل الاسترشادي لمجالس الإدارة والحوكمة الرشيدة، مؤكداً أن الوزارة ستطلق قريباً البوابة الإلكترونية لبيانات الجمعيات تعزيزاً للشفافية والمساءلة.
وأوضح الديني أن الوزارة تعمل على بناء قدرات العاملين في وكالة التنمية من الجنسين، حيث تم تدريب 150 موظفاً من العاملين في مراكز التنمية على تصميم البرامج التنموية والإشراف عليها، كما تم تدريب 322 محاسباً، و390 أخصائياً اجتماعياً في الجمعيات الأهلية.

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