أبا الخيل يشكر خادم الحرمين الشريفين لرعايته مؤتمر نزاهة الدولي الثاني ويدعو المهتمين للحضور والمشاركة

صراحة-الرياض:رفع معالي الدكتور/ بندر بن أحمد أبا الخيل، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -لحماية النزاهة، خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ يحفظه الله _ على رعايته الكريمة لمؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” بعنوان: (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة) خلال الفترة 23 – 24 / 5 / 1438هـ الموافق 20 – 21 /2 /2017م، في مدينة الرياض.

كما أوضح معاليه أن هذا المؤتمر يأتي إعمالاً لما ورد في تنظيم “نزاهة” القاضي بتنظيم المؤتمرات حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب حرص المملكة على مشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات وفقاً لما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال أبا الخيل إن هذا المؤتمر يأتي انسجاماً مع رؤية المملكة (2030) والتي عكست الإرادة الجادة والطموحة لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن لينعم بقاعدة إنتاجية متنوعة بما يعود بالخير والنماء على الفرد والمجتمع.

و أشار معاليه إلى أن المؤتمر سيستضيف قرابة (40) خبيراً ومتخصصاً في مجال وموضوعات ومحاور المؤتمر من داخل المملكة وخارجها، وهي؛ الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، والتعاون الدولي واسترداد الموجودات، مبيناً معاليه أن برنامج المؤتمر سيتضمن ثمان جلسات إلى جانب ورشتي عمل مصاحبة للمؤتمر، كما حث معاليه المهتمين للحضور والمشاركة والتسجيل عبر موقع المؤتمر الإلكتروني (conf2.nazaha.gov.sa).

وفي الختام تمنى التوفيق والسداد لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر، كما سأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الوطن وقادته من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.