المقام السامي يوافق على استضافة المملكه لمقر المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية

صراحة-الرياض:فع معالي وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور موافقته الكريمة على مقترح منظمة الطيران المدني الدولي ( الإيكاو ) بإنشاء المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية واستضافة المملكة لها.

وقال معاليه: ” أن هذه الموافقة السامية تأتي امتداداً للدعم الكبير التي توليه حكومة المملكة لأمن وسلامة الطيران محلياً وإقليمياً ودولياً، مؤكداً أن هذه المنظمة ستهدف بعد إنشائها في تقديم الدعم للدول الإقليمية للمساهمة في تطوير أنظمتها وتدريب كوادرها البشريه لتواكب التطور الكبير الذي تشهده صناعة الطيران المدني حول العالم، والتي تتطلب تأهيلاً عالياً لضمان تطبيق أعلى معايير وإجراءات السلامة وفق أفضل الممارسات الدوليه.

وأكد معاليه بأن صدور موافقة سيدي خادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه هي خير دليل وبرهان على حرص ودعم المملكه الكبير لصناعة النقل الجوي وكافة أنشطتها الإقليمية والدوليه.