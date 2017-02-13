إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تنفذ تجربة فرضية للإطفاء

صراحة-مكة المكرمة:نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ , حيث بدأت الفرضية ببلاغ تلقته الإدارة يفيد باشتعال النار في الدور الثاني من مبنى مستشفى الشفاء بشارع المنصور وجرى انتقال الوحدات اللازمة , وتم عمل نقطة فرز طبي بمشاركة ضباط من شعبة الحماية المدنية وباشر رجال الإنقاذ والإطفاء مباشرة إخراج المحتجزين حيث نجم عن الحادث وفاة(شخص) وعدد(9) حالات إصابة وتم إخلاء عدد (6) إصابات للمستشفيات متخصصة , في حين تم معالجة (3) إصابات في الموقع واقتحمت وحدات المكافحة الموقع واكتشفت الحالة والسيطرة عليها .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادثا حقيقيا وللتأكد من جاهزية وقدرة رجال الدفاع المدني على التعامل مع الحوادث في ظروف مختلفة , وكذلك للتأكد من جاهزية فرق الإطفاء والإنقاذ وجرى توزيع المهام على الضباط المباشرين للحادث وتم عمل نقاط فرز طبي بإشراف ضباط الحماية المدنية وبالتعاون مع الشؤون الصحية والهلال الأحمر , فيما باشر ضباط التحقيق معرفة ملابسات الحادث بالتنسيق مع الجهات المساندة في حين تأتي هذه الفرضية ضمن مجموعة من التدابير الوقائية التي تنفذها الإدارة لاسيما وأن موقع الحادث يعدّ من الأماكن الحيوية والمهمة.

وأشرف على تنفيذ الفرضية مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خضران المنتشري حيث عقد اجتماع مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية وتم مناقشة أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث , وقد وجه شكره وتقديره للقائمين على تنفيذ الفرضية والجهات الأمنية والحكومية المشاركة .