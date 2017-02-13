“شرطة الرياض” تضبط 11336 شخصاً مطلوبين على ذمة عدد من القضايا

صراحة – محمد المحسن : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً للجهود المبذولة من كافة الاجهزة الأمنيه المرتبطه بشرطة المنطقة بغرض تحقيق الأمن و السكينه العامه .

فقد عملت قوة المهمات و الواجبات الخاصه بشرطة المنطقه على القيام بعدة حملات أمنيه في محافظة الخرج خلال هذا العام 1438 أسفرت بتوفيق من الله عن ضبط عدد ( 11336 ) شخصا منهم ( 4104 ) سعودياً و ( 7232 ) وافداً من جنسيات مختلفة ، مطلوبين على ذمة عدد من القضايا الجنائية و الحقوقيه لعدد من مراكز الشرط على مستوى المملكة أو مخالفين لأنظمة الاقامة والعمل .

جرى تسليهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم , و تأتي هذه الجهود إنفاذا لتوجيهات صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالعمل على تكثيف الحملات الأمنيه لتشمل جميع المحافظات حتى تحقق الأهداف المرجوه منها .