حصر وإتلاف 114 سيارة مهملة وتالفة في محافظة رأس تنورة

صراحة – نواف العايد : قامت بلدية محافظة رأس تنورة بالتعاون مع مرور وشرطة المحافظة مؤخراً ، بحصر وإتلاف 114 سيارة مهملة وتالفة ، وذلك لتشويهها المنظر العام ، إضافة إلى الأخطار الأخرى .

و أوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح الملحم ، أن هناك لجنة مكونة من مرور محافظة رأس تنورة والشرطة والبلدية لحصر السيارات المهملة والتالفة في أنحاء المحافظة ، مشيراً إلى أن اللجنة في الفترة السابقة قامت بحصر السيارات المهملة والتالفة في أنحاء وشوارع المحافظة ، حيث تم حصر ١٠٠ سيارة مهملة حيث إن هناك آلية تتبعها إدارة المرور مع ملاك السيارات المهملة ، كما تم إزالة ١٤ سيارة تآلفة من قبل البلدية ، إذ توجد آلية لسحب السيارات الخربة والتالفة وهي التي تقف لفترات طويلة دون اكتراث أصحابها لها ، وتشوه المنظر العام ، وتعد بيئة خصبة للملوثات .