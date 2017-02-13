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13 فبراير, 2017   2852

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7059 نقطة

وبتداولات

صراحة – نواف العايد : أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 37.98 نقطة ليقفل عند مستوى 7059.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 212 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع .
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات, والمصافي, والحكير, والتأمين العربية, واللجين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الدوائية, وتهامة, وأليانز إس إف, والأهلية, وأسيج, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.03% و 1.98% .
وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وبترو رابغ, والإعادة السعودية, وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, وكهرباء السعودية, وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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