الجضعي: نحرص على تبني أفضل الممارسات في مجال كفاءة الأجهزة والمواد الطبية المشعة

صراحة – فيصل القحطاني : أكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، حرص “الهيئة” على تبني أفضل الممارسات الطبية الإقليمية والعالمية في مجال كفاءة الأجهزة والمواد الطبية المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج بالمستشفيات، بما يضمن أرقى معايير التشخيص.

وأضاف الدكتور الجضعي خلال ندوة “الطب الإشعاعي 2017م”، التي أقيمت في مركز الدراسات العليا بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أن الهيئة تهتم برفع كفاءة استخدام الأجهزة الطبية المشعة، بما يتوافق مع أفضل مقاييس الجودة في التشخيص والعلاج، وضمان عدم تعاطي المريض جرعات إشعاعية غير مبررة تؤثر على مستوى الأمن الصحي للمرضى والممارسين في المؤسسات الصحية.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة بادرت بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بإعداد أول دراسة وطنية في مجال تحديد الجرعة الإشعاعية الوطنية للمرضى (DRL)Diagnostic Reference level، ويتم تطبيق مخرجات تلك الدراسة حالياً على عدد من المستشفيات في مناطق المملكة كافة.

وتتضمن الندوة التي حضرها، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة الدكتور نزيه العثماني، والمدير التنفيذي للصحة الإشعاعية بالهيئة المهندس علي الضلعان،ثمان دورات وورش عمل في مجالات الطب الإشعاعي، تهدف إلى تزويد العاملين في هذا المجال بأحدث ما توصل إليه العلم من تطبيقات ومهارات.

ويشارك في الندوة وورش العمل، خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى يقارب من 300 متخصص في الفيزياء والطب والهندسة والتقنية.