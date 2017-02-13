جامعة أم القرى تطلق برامج شؤون الطلاب ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة”

صراحة – محمد المحسن : أطلق معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس اليوم برامج عمادة شؤون الطلاب ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ” بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي وعميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو بن طه السقاف ووكلاء العمادة بقاعة الملك عبد العزيز المساندة بالمدينة الجامعية بالعابدية .

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ثم ألقى وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن رشاد سروجي كلمة تحدث فيها عن القدوة وأهمية اتصاف الانسان بها في مجتمعه والمكان الذي يحتويه مستشهدا بالأنبياء والرسل وأنهم خير قدوة منذ نشأة الخلق , معددا صفات سيد الخلق محمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم وأنه الأسوة الحسنة التي بعثها الله بها للبشرية كافة.

وبين أن مبادرة ” كيف نكون قدوة ” التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وحملت شعار كيف نكون قدوة لابد أن تترجم وتتحول هذه الشعارات الى شخصيات حية نشاهدها ونلامس نتائجها على أرض الواقع لتخرج لنا قدوات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس , ونحن هنا في جامعة أم القرى ومن خلال عمادة شؤون الطلاب تم العمل على إعداد واخراج هذه البرامج من خلال فريق عمل شكل لتخرج هذه المبادرات والأفكار بالطريقة المميزة التي تبرز طلابنا وأبنائنا ليكونوا قدوات في مجتمعهم ولوطنهم مضيفا بأن هذه الافكار تم رفعها لمجلس المنطقة وللإمارة وتمت الموافقة عليها وتزويد الجامعة بها لتطويرها واليوم نطلقها في هذا الحفل والذي سيكون لها أثر كبير على مستوى طلاب وطالبات الجامعة مشيدا بمتابعة واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس على تفعيل هذه المبادرة .

بعدها استعرض عميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو بن طه السقاف البرامج التي تشارك بها العمادة وتضمنت مسابقة قدوة الجامعة وأهدافه ومراحلها والجوائز المرصودة لها وأيضا معرض الرسم الكاريكاتوري ومعرض الرسم التشكيلي وكاميرا القدوة .

ثم ألقت وكيلة عمادة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة فريدة الغامدي أكدت فيها أن الجامعة تعدّ أبناءها وبناتها الطلبة ثروة وطنية وعاملا من عوامل نهضة المجتمع فكرا وخلقا وتميزا , ومن هذا المنطلق دشنت عمادة شؤون الطلاب البرامج والفعاليات بالتعاون مع ملتقى مكة الثقافي لعقد مسابقة ( قدوة الجامعة ) ضمن برنامج ” كيف نكون قدوة ” سعيا منها لتنمية المهارات الابداعية لدى الطلاب والطالبات وبث روح التنافس فيما بينهم وتحفيز إمكاناتهم وقدراتهم المعرفية .

بعدها ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس كلمة ثمن فيها اهتمام ودعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحرص واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على تفعيل هذه المبادرة من خلال الجامعات وقدراتها العلمية والبشرية وتعزيز القيم المجتمعية المثلى ضمن مبادراتها الخيرة -حفظه الله –.

وأكد معاليه أن جامعة أم القرى ستعمل جاهدة من أجل تحقيق هذه الغاية الوطنية مبينا أن رسالة جامعة أم القرى تنطلق من شرف المكان والمكانة التي تحتلها لاداء دورها المجتمعي , مستشهدا بالدور الذي يعكسه أبناءنا المبتعثين من الجامعات السعودية عموما وجامعة أم القرى على وجه الخصوص كقدوة حسنة يتم الاقتداء بها مطالبا أعضاء هيئة التدريس أن يكونوا قدوة لأبنائهم الطلاب كما طالب أيضا الأقسام العلمية والكليات بتفعيل دورهم لصقل مواهب الطلاب والطالبات عبر البرامج والفعاليات والأنشطة المختلفة .

وختم كلمته بشكر وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز سروجي وعميد شؤون الطلاب الدكتور عمرو السقاف والقائمين على مثل هذه البرامج .

عقبها دشن معاليه الصفحة الالكترونية المخصصة لمسابقة قدوة الجامعة .