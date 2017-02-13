“الخطوط السعودية” تدشن صالة للفرسان بمطار القاهرة الدولي

صراحة – خالد الحسين : دشنت الخطوط السعودية اليوم أول صالة للفرسان خارج المملكة بمطار القاهرة الدولي، بحضور مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ورئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحاق وعدد من المسؤولين في سفارة المملكة بالقاهرة إلى جانب عدد من المختصين بصناعة النقل الجوي وممثلي وسائل الإعلام.

وقال المهندس صالح الجاسر في تصريح له عقب افتتاحه لصالة الفرسان إن اختيار مطار القاهرة ليكون موقعاً لأول صالة فرسان جاء نتيجة حجم الحركة الموجود والمتنامي بين مصر والمملكة، كون الخطوط السعودية أكبر مشغل في مطار القاهرة الدولي بعد الناقل الوطني المصري” مصر للطيران”.

وأشار الجاسر إلى أن هناك توجه للتوسع في هذه الصالات في الدول والمطارات التي يوجد بها حركة كبيرة لركاب الخطوط السعودية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية التطوير الشامل لمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الخطوط السعودية ضمن مبادرات برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية وفي سياق جهودها لتطوير الخدمات الشاملة للضيوف بالمحطات الداخلية والدولية ومواكبةً لمكانتها.

وأوضح الجاسر أن صالات الفرسان تعد خدمة فريدة للضيوف المميزين بالخطوط السعودية وتلقى استحسانهم بما توفره من خدمات مميزة ومتكاملة.

وبين أن الصالة تسع 300 ضيف في وقت واحد حالياً، وذلك على مساحة 1,500 متر مربع ، كما تتميز بإطلالة بانورامية على ساحة المطار، وتحتوي على منطقة خدمات الوجبات الساخنة والباردة والخفيفة وأماكن الانتظار عالية الفخامة إلى جانب خدمات رجال الأعمال التي تشمل غرفة اجتماعات متكاملة مجهزة بكل ما يلزم لإنجاز الأعمال بما يساعد على استثمار وقت الانتظار في إنجاز مهام العمل، مع ركن للأطفال يتميّز بالجاذبية والتنوع وخدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى أماكن مخصصة للاسترخاء إلى جانب مُصلّى للرجال وآخر للنساء وغير ذلك من الخدمات الراقية.

وأفاد “الجاسر” بأن صالة الفرسان تعد المكان المفضل لضيوف “السعودية” المميزين ممن يحتاجون إلى إنجاز أعمالهم خلال تنقلاتهم حيث تم تجهيز جميع الصالات بمناطق أعمال مزودة بالخدمات والأدوات اللازمة لتكون مكاناً مثالياً لإدارة ومتابعة أعمالهم، وتمثل بمرافقها وتجهيزاتها الحديثة المستوى المثالي لتحقيق تطلعات الضيوف المميزين من المسافرين على درجتي “الأولى” و “الأعمال” و حاملي بطاقة الفرسان الذهبية والفضية وبطاقات “إيليت” و”إيليت بلس” من التحالف العالمي “سكاي تيم” وذلك من خلال تصميم متكامل يعكس التراث العربي الأصيل والهوية المؤسساتية للخطوط السعودية .

وأعرب مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية عن شكره وتقديره لجميع المسؤولين المصريين وخاصة سلطات المطار والجهات الأمنية لتعاونهم في إتمام انتقال العمليات التشغيلية للخطوط السعودية بسلاسة للصالة الجديدة.

وكان المهندس الجاسر قد قام بجولة رافقه خلالها رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحاق في الصالة الجديدة بالمبنى رقم (2) بمطار القاهرة الدولي التي انتقلت إليها العمليات التشغيلية للخطوط السعودية مؤخراً، وجهزت (22) منصة لإنهاء إجراءات المناولة وخدمة الضيوف بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية، إلى جانب تخصيص (9) مكاتب في منطقة إنهاء إجراءات السفر في المبنى (أ) لإدارة المحطة وخدمات الضيوف ومراقبة عمليات الحركة والعمليات الجوية.