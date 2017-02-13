جناح “العمل والتنمية الاجتماعية” يستقبل 20 شخصاً من ذوي الإعاقة الحديثة بالجنادرية

صراحة – خالد الحسين : استقبل جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المهرجان الجنادرية (20) شخصاً من حديثي الإعاقة من مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى النقاهة، وذلك ضمن البرنامج الذي تنظمه جمعية الإعاقة الحركية ” حركيّة ” لحديثي الإعاقة.

وكشف مدير عام الجمعية الإعاقة الحركية محمد الحمالي, أن من ضمن برنامج الجمعية في دعم حديثي الإعاقة، تأمين المواصلات الخاصة بذوي الإعاقة في الجنادرية 31، ليقوموا بزيارة جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتقاط الصور التذكارية في الجناح، وليتمكنوا من زيارة الأجنحة والأقسام التراثية للمناطق .

يذكر أن جمعية الإعاقة الحركية ” حركيّة ” تشارك بركن خاص في جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم سيارة خاصة للصيانة المتنقلة للكراسي المتحركة وذلك لتقديم الخدمات الفورية لذوي الإعاقة من زوار المهرجان.

ويحتوي جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أكثر من 16 جهة من القطاع غير الربحي، إلى جانب أكثر من 18 ركناً تمثّل كامل منظومة العمل والتنمية الاجتماعية.