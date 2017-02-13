أمانة الشرقية تشفط أكثر من 204 مليون جالون من مياه الامطار خلال تسع ساعات

صراحة – محمد المحسن : كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن كميات الامطار التي تم تصريفها وضخها الى مياه الخليج عبر محطات تصريف مياه الامطار في حاضرة الدمام بلغت 204,600,000 مائتان واربعة ملايين وستمائة الف جالون خلال الساعات الماضية في حاضرة الدمام، لهذا اليوم الاحد الموافق 16/5/1438هـ، وذلك من خلال 42 محطة تصريف مياه امطار بطاقة استيعابية تبلغ 420 ألف متر مكعب في الساعة لكل محطة، بالإضافة الى محطات الانفاق على مستوى حاضرة الدمام.

وأكد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة تواصل جهودها في التعامل مع موسم الامطار، من خلال تطبيق خطة تصريف مياه الامطار المعدة لذلك مسبقا، موضحا بأن كمية الامطار التي هطلت بلغت 23 ملم تقريبا، تم تصريف 204,600,000 مائتان واربعة ملايين وستمائة الف جالون منها خلال هذا اليوم والتي بدأت منذ منتصف الليل الى صباح هذا اليوم، الساعة التاسعة صباحا على حاضرة الدمام.

وأضاف إلى أن الفرق الميدانية التي تم نشرها في الأماكن غير المخدومة لتجمع مياه الأمطار قد نجحت في شفط هذه المياه في وقت قياسي.

وأوضح أن الأمانة تعاملت مع جميع البلاغات التي تلقتها عن أماكن تجمع مياه الإمطار، عبر الخدمة التفاعلية مركز (بلاغاتي 940)، و مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة، مما ساهم في نجاح خطة تصريف مياه الامطار .

ولفت إلى أن الاختبارات التي أجريت لكافة المضخات وشبكات التصريف في الانفاق والطرق والميادين، وكافة الاحياء لتصريف مياه الأمطار أثبتت نجاحها من خلال الخطة التي اعدتها الامانة جريا على العادة السنوية في موسم الامطار، موضحا إلى أن هناك الكثير من مشاريع تصريف مياه الأمطار جار العمل على إنجازها حاليا في الأحياء الجديدة، وأن الأمانة تتواصل مع الرئاسة العامة للإرصاد وحماية البيئة لمعرفة الأحوال الجوية، وتقديم المعلومة المتوافرة لديها مبكرا قدر الإمكان.

وأهابت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات على مدار اليوم وذلك برفع بلاغ حول أي ملاحظة حول الخدمات البلدية عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فورا، كما ان أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية