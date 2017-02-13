فلكية جدة : « ضوء البروج » يتوهج بسماء السعودية .. الليله



صراحة – خالد الحسين : قالت الجمعية الفلكية بجدة ان الليالي الخالية من وجود القمر بقبة السماء خلال فبراير ومارس وابريل تعتبر وقت مثالي خلال السنه لرؤية ضوء البروج بعد غروب الشمس في السعودية والمنطقة العربية وكامل النصف الشمالي للكرة الأرضية .

فبعد غروب شمس اليوم الاثنين 13 فبراير 2017 واختفاء الشفق بحوالي 80 إلى 120 دقيقة وتصبح السماء مظلمة سيرصد ضوء البروج بالعين المجردة فوق الموقع الذي غربت فيه الشمس بالأفق الغربي بشرط ان تكون المراقبة من موقع بعيد تماما عن أضواء المدن التي تحجب الأضواء الطبيعية في السماء ،حيث سيظهر ضوء البروج في صورة هرم لونه لبني ضبابي.

وسيلاحظ ان ضوء البروج ليس له ألوان زاهية فالسماء ذات اللون الضارب للحمرة عند غروب الشمس وقبل شروقها تحدث بسبب الغلاف الجوي للكرة الأرضية ، أما ضوء البروج فمصدرة خارج الغلاف الجوي ، فهو نتيجة لضوء الشمس المنعكس عن جزئيات الغبار التي تتحرك في نفس مستوى الأرض والكواكب التي تدور حول الشمس لذلك عند النظر لضوء البروج فنحن نلقي نظرة جانبية لمستوى نظامنا الشمسي.

والى جانب ضوء البروج سيشاهد الى يمينه شريط درب التبانة المرصع بالنجوم اضافة الى لكوكبي الزهرة المريخ امام ضوء البروج وفي الافق الجنوبي مجموعه نجوم الجبار وعدة نجوم لامعه منها نجم الشعرى في مشهد اقرب للخيال العلمي.

ويرجع السبب أن هذا التوقيت مثالي لرؤية ضوء البروج بعد غروب الشمس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ” شمال خط الاستواء ” لان دائرة البروج تقع مستقيمة على الأفق بعد غروب الشمس.

في حين ان القاطنين بالنصف الجنوبي للكرة الأرضية ” جنوب خط الاستواء ” يحدث العكس فهو أفضل وقت لرؤية ضوء البروج قبل الفجر خلال هذه الأشهر من ألسنه .