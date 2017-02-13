دورة تخصصية يقدمها “قياس” في تطوير الاختبارات وتحليلها

صراحة – نواف العايد : يقدم المركز الوطني للقياس يوم الأربعاء القادم 18 جمادى الأولى 1438هـ، دورة تدريبية بعنوان “استخدام نظرية استجابة البند في تطوير الاختبارات وتحليلها” ، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وتهدف الدورة التي تستمر لمدة يومين ويقدمها الأستاذ المشارك بمجال القياس والتقويم والإحصاء وتصميم البحوث الدكتور خليل بن عبدالرحمن الحربي، إلى تزويد المتخصصين بالمعرفة اللازمة حول نظرية استجابة البند وتطبيقاتها العملية في مجال تطوير الاختبارات والمقاييس وتحليلها، حيث ستقدم على جزأين: جزء نظري ويشتمل على النظرية التقليدية في القياس، ومعالم البنود، والصعوبة، والتمييز، والاستخدامات الممكنة وغير الممكنة، ونظرية استجابة البند: الميزات، نموذج العلاقة بين القدرة المقاسة وبين الاستجابة عن البند، الافتراضات، النماذج المستخدمة: ثلاثة معالم، معلمين، ومعلم واحد. مع ملاحظة أن التغطية ستكون مقتصرة على تطبيقات النظرية بالنسبة للبنود الثنائية، Dichotomous items، وتقدير معالم النماذج في نظرية استجابة البند، وبعض الاستخدامات العملية لنظرية استجابة البند في مجال بناء الاختبارات.

كما تهدف الدورة للتطرق إلى الجزء التطبيقي والذي يشتمل تطبيقات حاسوبية على كيفية الاستفادة من نظرية استجابة البند في تطوير وبناء الاختبارات والمقاييس وذلك من خلال استخدام برامج حاسوبية حديثة سهلة الفهم والتطبيق، وتدريب عملي على تحليل البنود باستخدام البرنامج المتخصصة.

يذكر أن الدورة تستهدف من لديهم الإلمام بأساسيات الإحصاء التي تقدم عادة على مستوى التدريب الجامعي في العلوم الاجتماعية أو السلوكية وسيتيح المركز بعض البيانات للتحليل، وللتسجيل في الدورة يرجى زيارة موقع المركز www.Qiyas.org.