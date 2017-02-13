تقنية جدة تدرب ضباط وافراد أمن المنشآت

صراحة – خالد الحسين : بحضور قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة العميد عبد الله بن محمد العوفي دشنت الكلية التقنية بمحافظة جدة برامج الدورات التدريبية التخصصية المسائية في مجال تطبيقات الحاسب الآلي والاتصالات الإدارية والإدارة المكتبية الحديثة لـ 75 ضابطا وصف ضابط وافراد من منسوبي قوات أمن المنشآت والذي سيستمر لمدة ثلاثة اشهر .

وأوضح عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بأن هذا البرنامج يأتي في اطار حرص الكلية على تقديم كافة إمكاناتها التقنية والبشرية تجاه كافة قطاعات الاعمال ضمن برامج تدريبية احترافية مشيرا الى ان عقد هذه الدورات جاء بالتنسيق مع قوات أمن المنشآت لإعداد برامج متخصصة في مجال الحاسب الآلي والإدارة المكتبية والاتصالات الإدارية لمدة ثلاثة اشهر خلال الفترة المسائية حيث سيستفيد منها 75 ضابطا وصف ضابط وفردا يحصل بعدها الخريج على شهادات معتمدة مما ستسهم هذه الدورات في صقل مهاراتهم وتطوير كفاءتهم الإدارية والمعرفية .

وقال بأن العمل مستمرا لدعم هذه البرامج وتوسيع نطاقها من خلال خطة متكاملة موجهة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة نظرا للإقبال المتسارع على هذا البرامج حيث سبق للكلية تنفيذ العديد من البرامج لعدد من الجهات في أوقات سابقة .

وأضاف قطاعات الاعمال الى تعزيز التواصل مع الكلية للتعرف على برامجها المتاحة في مختلف التخصصات والعمل على بناء منظومة تعاون بناء في مجال التدريب خاصة وان الكلية تذخر بالكفاءات البشرية المؤهلة تأهيلا عاليا إضافة الى تطبيقها لكافة معايير الجودة في العملية التدريبية حيث حصلت الكلية مؤخرا على شهادة الاعتماد المؤسسي العالمي من قبل مجلس الاعتماد للتدريب والتعليم المستمر بأمريكا ACCET .

ورحب السريعي في كلمة له في حفل التدشين بقائد قوة أمن المنشآت ومرافقيه معتبرا هذا التعاون البناء خطوة سيتبعها العديد من الخطوات الفعالة في مفهوم الشركات التدريبية التي تُسهم في صقل المهارات والمعارف وتطوير الأداء داعيا الله العلي القدير ان ينصر جنودنا البواسل ويحفظ لنا امننا وقيادتنا الرشيدة .