بدء استقبال طلبات تمويل المشاريع الناشئة بمعهد “ريادة” في الخرج

صراحة – نواف العايد : أعلن فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بالخرج عن بدء استقبال طلبات تمويل المشاريع الناشئة للفترة الثانية لعام 2017 م لبرامج التمويل ” إرادة 300 ألف ريال، والخريجين 500 ألف ريال “, بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية الشريك الاستراتيجي والممول الرئيس عبر برنامج مسارات لتمويل المشاريع الناشئة من خلال الموقع الإلكتروني www.riyadah.com.sa أو زيارة فرع المعهد بمقر الكلية التقنية في مدينة السيح.

وتهدف برامج “ريادة” إلى دعم وتعزيز فكر العمل الحر لدى أفراد المجتمع المؤهلين وتشجيعهم على إنشاء مشروعاتهم الناشئة، إلى جانب مساعدة الخريجين والشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة لتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ونشـر الوعي بأهمية العمل الحر من خلال إقامة البرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية الهادفة.

ولفت المعهد أنه تم تعديل شرط العمر حيث أصبح من 21 حتى 60 عاماً، ويمنح المستفيد فترة سماح 18 شهرًا تبدأ من تاريخ صرف أولى دفعات التمويل، وفترة سداد إلى 8 سنوات دون فوائد، فيما يمنح عند افتتاح مشروعة مكافأة مقدارها 3000 ريال لمدة سنتين إذا انطبقت عليه شروط وضوابط صندوق الموارد البشرية (هدف).