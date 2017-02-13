اغلاق 30 محلاً مخالفاً لانشطة بيع المستلزمات النسائية بالرياض

صراحة – فيصل القحطاني : قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون والتنسيق مع الوفد الأمني وبلدية العليا والإدارة العامة للراحة والسلامة التابعة لأمانه منطقة الرياض، بحملة تفتيشية على أنشطة بيع المستلزمات النسائية وذلك لمتابعة الإلتزام بأنظمة تأنيث تلك الأنشطة في الأسواق والمراكز التجارية شمال الرياض.

وأغلقت الفرقة التفتيشية، خلال الحملة، ٣٠ محلاً مخالفاً لإشتراطات التأنيث ، و ضبط ٤٠ مخالفةً لمادتين من نظام العمل السعودي حيث تنص الماده ٣٩ على أن من تثبت مخالفته بتشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة، سواءً بعمله لدى الغير أو لحسابه الخاص، يحال إلى وزارة الداخلية لإقرار العقوبات النظامية بحقه، كماتنص المادة 33 على أنه لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً و لا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة .