جناح ” الخارجية ” بالجنادرية يهدي زواره 1000 كتاب عن الدبلوماسية

صراحة – محمد المحسن : أهدت وزارة الخارجية زوار جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31 ” 1000 كتاب للتعريف بأهمية الدبلوماسية في المجتمعات.

وأهدى ركن معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الذي تشرف عليه الوزارة أهم إصداراته للزوار، ومنها مجلة “الدبلوماسي” التي تنشر دراسات علمية محلية ودولية تتحدث عن العمل السياسي في مختلف أنحاء العالم .

وقدّم المعهد لزوار جناح الوزارة التقرير السنوي لإنجازات المعهد، ونسخة من كتاب ” قواعد اللياقة والمجاملة في العمل الدبلوماسي، ” وكتاب يتحدث عن حماية البيئة البحرية في ضوء اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار، فيما عرّف منسوبوه الزوار بأهم الدورات والبرامج التي يقدمها المعهد للدبلوماسيين السعوديين والأجانب لتطوير العمل الدبلوماسي لأعضاء السلك الدبلوماسي وأيضا المنضمين حديثاً للسفارات والقنصليات، إلى جانب عرض صورٍ لأهم الاتفاقيات التي وقعها المعهد مع العديد من الدول العربية والأجنبية لتبادل المعرفة والثقافة لتطوير العمل الدبلوماسي.

يذكر أن القائمين على الجناح أكدوا أن معرض الوزارة بالجنادرية استقبل أكثر من 25 ألف زائر حتى اليوم .