الأمير سلطان بن سلمان يوجه أمانة جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد بعمل كود بناء للمساجد

صراحة – خالد الحسين : وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد ، أمانة الجائزة بأن تشرف على عمل كود بناء خاص للمساجد في السعودية بمشاركة أربعة جهات هي وزارة الشؤون الإسلامية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الخيرية المهتمة بعمارة المساجد ، مبينا أن مشروع كود بناء المساجد سيراعي الجانب الثقافي والعمراني لكل منطقة ووضع خطوط عرضية لعمارة المساجد تهتم بالاستدامة والأمن الاجتماعي وذوي الإعاقة ، وموفرة للطاقة الكهربائية ، وتراعي من خلالها ترابط النسيج العمراني مع المسجد.

أوضح ذلك الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم النعيمي , مفيدا أن التصفيات النهائية للجائزة في مدينة جدة ستتوج بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور ورعاية رئيس مجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، في الــ 12 من شهر مارس القادم .

وأشار الدكتور النعيمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بحضور عدد من الإعلاميين بالمنطقة الشرقية والمهتمين بجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد , أن المساجد التي تم ترشيحها وعددها 13 مسجداً على مستوى الخليج العربي، اجتازت عبر ثلاثة مراحل تحكيمية بعد أن كانت تضم 122 مسجداً، حيث اختير 44 مسجداً إلى أن رشحت 13 مسجداً للجائزة، مؤكداً أن اللجنة التحكيمية مكونة من 5 محكّمين من قارات عالمية مختلفة لضمان الحياد.

وأضاف أن المساجد مقسمة إلى 4 فئات منها المساجد المركزية، ومساجد الجمعة، ومساجد الأحياء، والمساجد التراثية، مبيناً أن أبرز المعايير والشروط التي وضعت للجائزة هي أن تكون المساجد نموذجية في تصميمها، وأن يكون هناك ارتباط وثيق عمراني سواءً بالنسيج العمراني أو ارتباط المواطنين بالمساجد بناءً على الخدمات التي تتوفر فيها ، محددا 6 معايير وشروط فنية للمساجد، اعتمدتها الجائزة وهي أن تكون المساجد نموذجية في تصميمها، موفره للطاقة ، تستخدم الإضاءات الطبيعية ، وترشد استخدام المياه ، وطريقة استخدام المكبرات الصوتية ، واتساق تصميم المسجد مع النسيج العمراني من حوله .