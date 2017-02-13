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13 فبراير, 2017   2875

سمو ولي ولي العهد يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

2017-02-13_191536

صراحة – فيصل القحطاني : عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول عقد ورشة عمل تهدف إلى رفع كفاءة حوكمة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بما يتواءم مع ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030 “، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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