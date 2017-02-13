رئيس مجلس الشورى يجتمع برئيس مجلس النواب الأردني ورؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون

صراحة – خالد الحسين : اجتمع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ ظهر امس بمعالي رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونه وذلك على هامش الاجتماع السنوي الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد حاليا بالقاهرة .

وأكد معاليه خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات ، مشيرا إلى ما يربط مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومجلسي الاعيان والنواب في مملكة الأردن من علاقات برلمانية متميزة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها خاصة في المجالات البرلمانية والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية بين مجلس الشورى ومجلس والنواب الاردني إلى جانب تبادل الزيارات بين اللجان البرلمانية في المجلسين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما اجتمع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ برؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون وذلك من اجل التنسيق في المواقف وتطوير العمل البرلماني بدول مجلس التعاون.

كما حضر معالي رئيس مجلس الشورى الاجتماع التنسيقي للمشاركين من اصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس البرلمات العربية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد احمد ابو الغيط .

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض جدول أعمال الاجتماع والتنسيق بين المجالس الشوريه والبرلمانية العربية بما يخدم الامة العربية وقضاياها