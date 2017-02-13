انطلاق فعاليات التمرين التعبوي المشترك “وطن 87” بالمدينة المنورة

صراحة – فيصل القحطاني : دشن معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني اليوم ، انطلاق فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثاني، (وطن 87) وذلك بمركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والمتقدمة بمنطقة المدينة المنورة، الذي تشارك فيه وحدات وأفراد يمثّلون مختلف القطاعات الأمنية , ويستمر 3 أسابيع.

واستعرض معالي الفريق أول سعيد القحطاني يرافقه مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج, وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد قرار المحمدي، وقادة القطاعات الأمنية , الوحدات والقطاعات المشاركة في التمرين .

عقب ذلك رفع العلم على سارية الميدان إيذاناً ببدء فعاليات التمرين التعبوي المشترك وطن 87, كما أطلع على أبرز المرافق والتجهيزات الميدانية التي يحويها مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والمتقدمة بمنطقة المدينة المنورة ، ثم زار مركز القيادة والسيطرة بالموقع , واطلع على عرض مرئي يشرح آلية تنسيق العمليات وتوجيه الفرق والوحدات المشاركة بمسرح فعاليات التمرين وميدان الرماية الذي تنفّذ فيه مختلف الأساليب الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي له, بمشاركة المختصين بالخدمات الفنية، والعملياتية، والإدارية الأمنية، والجهات الحكومية المساندة للمهمات الأمنية.

عقب ذلك شاهد معاليه جوانب من التمارين بميدان الرماية التي تظهر قوة وبسالة أفراد القوات المشاركة من منسوبي مختلف القطاعات الأمنية, وقدرتهم الفائقة على إصابة الأهداف بدقة وكفاءة عالية وفي وقت وجيز .

ويهدف التمرين التعبوي المشترك إلى تطوير قدرات قوات الأمن وجاهزيتها للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في المحافظة على أمن واستقرار المملكة، وصيانة مكتسباتها، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما من أي تهديدات ومخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال، من خلال الارتقاء بمستوى التكامل بين القطاعات الأمنية في تنفيذ المهمات الأمنية المشتركة، وتطوير قدرات القادة الضباط على التخطيط للعمليات الأمنية في مواجهة الإرهاب بكفاءة عالية، وقيادتها ميدانيًا بما ينسجم مع المهارات والقدرات المهنية العالية التي بلغتها قوات الأمن.