اجتماع لمجلس الامن بعد اعلان كوريا الشمالية تجربة جديدة لصاروخ بالستي



صراحة – وكالات: يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا الاثنين بعد اعلان كوريا الشمالية عن تجربة ناجحة لصاروخ بالستي جديد تعتبر بمثابة تحد للرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب.

وانضمت الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الامن، الى الادانات الدولية لهذه التجربة الاخيرة التي تمت قرب مدينة كوسونغ في غرب البلاد الاحد.

وعبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون عن “ارتياحه الشديد” لنجاح التجربة.

وافادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية ان كيم جونغ اون عبر “عن ارتياح شديد لامتلاك وسيلة قوية اخرى لهجوم نووي تعزز قدرات البلاد الرائعة”.

وسيجتمع مجلس الامن الدولي عند الساعة 22,00 ت غ بطلب من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وتحظر قرارات الامم المتحدة على بيونغ يانغ اية انشطة بمرتبطة بالبرنامج النووي او البالستي. ومنذ اول تجربة نووية كورية شمالية في 2006، فرض مجلس الامن عقوبات ست مرات على النظام لكن بدون ان يثنيه عن طموحاته النووية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان الصاروخ اطلق الاحد من قاعدة جوية في غرب كوريا الشمالية وقطع نحو 500 كيلومتر باتجاه الشرق قبل ان يسقط في بحر اليابان الذي يسميه الكوريون الشماليون البحر الشرقي.

وبث التلفزيون الكوري الشمالي مشاهد للصاروخ لحظة اطلاقه.

كما أظهرت صور نشرتها وكالة الانباء الكورية الشمالية انطلاق الصاروخ بحضور كيم جونغ-اون مبتسما، ووسط تشجيع عشرات الجنود والعلماء.

وقالت الوكالة ان الزعيم الكوري الشمالي “قاد شخصيا” الاستعدادات للاختبار الذي يتعلق على حد قولها “بصاروخ ارض-ارض بين متوسط وبعيد المدى من نوع بوغوكسونغ-2″، موضحة انها “منظومة جديدة للتسلح الاستراتيجي على الطريقة الكورية”.

وتابعت الوكالة ان محرك الصاروخ يعمل بالوقود الصلب. وصرح المحلل في معهد الشؤون الخارجية والامنية في سيول يون دوك-مين ان ذلك يسمح باختصار الوقت اللازم للتزود بالوقود بشكل كبير مقارنة مع الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل.

– “تهديد اكبر” –