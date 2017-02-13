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13 فبراير, 2017   2760

إصابة ثلاثة جنود باكستانيين بنيران أطلقتها القوات الهندية عبر الحدود

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صراحة – وكالات : أعلن الجيش الباكستاني عن إصابة ثلاثة من جنوده بنيران أطلقتها القوات الهندية مساء اليوم على مواقع عسكرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.
وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن القوات الهندية بادرت بإطلاق النار بشكل مكثف على مواقع عسكرية باكستانية في قطاع “بهمبر” عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود باكستانيين.
وأضاف أن القوات الباكستانية ردّت بكل قوة على الهجوم الهندي، مشيراً إلى أن الرد الباكستاني أدى إلى مقتل عدد من الجنود في الجانب الهندي.

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