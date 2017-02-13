الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

صراحة – الرياض : تأهل الأهلي “حامل اللقب” إلى الدور ربع النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على القادسية 3 ـ 1 اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر ضمن دور الـ16 للمسابقة .

وحسم الأهلي التأهل في الشوط الأول الذي شهد جميع أهداف المباراة حيث تقدم الأهلي عن طريق حسين المقهوى عند الدقيقة 19 من تسديدة قوية من خارج

من منطقة الجزاء , وبعدها بثلاث دقائق أدرك البرازيلي بسمارك التعادل للقادسية من ركلة حرة مباشرة , ليضيف بعدها السوري عمر السومة الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 36 بعد متابعته لرأسية زميله التي عادت له من العارضة وأكملها بالمرمى, واختتم العراقي سعد الأمير أهداف الأهلي من ركلة جزاء عند الدقيقة 42 .

وشهد الشوط الثاني إضاعة لاعب القادسية “البرازيلي” التون ركلة جزاء لفريقه عند الدقيقة 77 سددها على يسار حارس الأهلي ياسر المسيليم ومرت بجانب

القائم .

وسيواجه الأهلي في ربع النهائي الفائز من لقاء وج وهجر في دور الـ16 .