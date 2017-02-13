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13 فبراير, 2017   2415

البنتاجون يدين بشدة تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

تجربة إطلاق صاروخ تجريها كوريا الشمالية في صورة غير مؤرخة وزعتها وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الاثنين. صورة حصلت عليها رويترز لم تتمكن من التأكد على نحو مستقل من مصداقيتها أو محتواها أو موقعها أو تاريخها. تستخدم الصورة للأغراض التحريرية فقط. ويحظر بيعها للحملات التسويقية أو الدعائية. يحظر بيع الصورة لطرف ثالث. يحظر استخدام الصورة من قبل موزعي طرف ثالث. يحظر استخدام الصورة داخل كوريا الجنوبية. ويحظر بيع الصورة للأغراض التجارية أو الدعائية داخل كوريا الجنوبية. وزعت رويترز الصورة كما حصلت عليها تماما كخدمة للمشتركين.

صراحة – وكالات : أدانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الاثنين بشدة أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية مضيفة أن التزام الولايات المتحدة بحماية أراضيها وأراضي حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية “راسخ”.

وقال المتحدث باسم البنتاجون كابتن جيف ديفيز للصحفيين إن “برامج الأسلحة غير المشروعة” لكوريا الشمالية هي تهديد واضح وخطير للأمن القومي.

وأضاف “نحن قادرون على التصدي لأي هجوم بصاروخ باليستي من كوريا الشمالية وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية لردع ودحر الأخطار التي تحدق بأراضينا ومواطنينا وأراضي حلفائنا ومواطنيهم.”

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت بنجاح تجربة على نوع جديد من الصواريخ الباليستية من متوسطة إلى طويلة المدى يوم الأحد وزعمت أنها حققت تقدما في برنامج أسلحة تعمل على تطويره في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصاروخ انطلق بمحرك يستخدم الوقود الصلب وإنه نسخة متطورة لصاروخ باليستي يطلق من الغواصات جرى اختباره بنجاح في أغسطس آب الماضي.

وقال ديفيز إن الصاروخ كان فيما يبدو صاروخا باليستيا متوسط المدى وهو نوع يطلق من على الأرض يختلف عن الصواريخ التي كانت كوريا الشمالية تطلقها من غواصات في الماضي.

 

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