النفط ينزل 2% مع صعود الدولار وسط تجاهل لخفض إنتاج أوبك

صراحة – واس : تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة يوم امس متكبدة أكبر خسائرها منذ منتصف يناير كانون الثاني تحت وطأة ارتفاع الدولار ومؤشرات على تنامي إنتاج الخام بالولايات المتحدة.

ولم يبد المستثمرون تحمسا لتقرير من أوبك يظهر التزاما كبيرا باتفاق خفض الإنتاج المبرم العام الماضي.

وفقدت العقود الآجلة لبرنت 1.11 دولار بما يعادل اثنين بالمئة لتسجل 55.59 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا أو 1.7 بالمئة إلى 52.93 دولار للبرميل.

وهذه أكبر نسب تراجع للخامين منذ 18 يناير كانون الثاني.

وقال جيمس وليامز رئيس دبليو.تي.آر.جي إيكونوميكس لاستشارات الطاقة في أركنساس “الخام تراجع بسبب ارتفاع الدولار في وقت سابق من الجلسة وزيادة عدد الحفارات الأمريكية وزيادة الإنتاجية الأمريكية في مكامن النفط الصخري.”