مديرة وحدة تطوير الرياض نورة الخراشي تكرم المشاركين في تنظيم ملتقى تبادل الزيارات

صراحة – الرياض : استضافت وحدة تطوير المدارس بالرياض للبنات ملتقى تبادل الزيارات بين وحدات مدارس المملكة يوم الأحد ١٥/٥/١٤٣٨في فندق تيارا ويوم الاثنين ١٦/٥/١٤٣٨ في الابتدائية ٤٣٩ في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حيث بدأ اليوم الثاني من الملتقى بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم ثم تلاها السلام الملكي وكلمة لقائدة المدرسة فاطمة الجوفي

تبعها قسم الطالبات ثم عرضت تجارب المدرسة وذكر أهم المهارات التي اكتسبها الطالبات واستفادوا منها والأداء الذي طور الطالبات في التحصيل الدراسي ثم فقرة تكريم المدارس المشاركة من الدكتورة نجلاء الزامل ومديرة وحدة تطوير المدارس نورة الخراشي أسماء المكرمات .

المدرسة الابتدائية ٤٣٩ ومديرة مكتب شمال فوزية السبتي وجامعة الأميرة نورة الدكتورة ميرفت والمدارس المشاركة في أوراق العمل هي: ث ٤٨وم ١٩٠وث ١٢٨وب ١٢٣وث ٣١وم ١١ وب ١٥٠وم زينب بنت محمد.

تلاها عروض لوحدات تطوير مدارس المملكة، وكان العرض الأول لمدارس الرس بعنوان معايير التعلم للمعلّمة المشرفة وكان من أبرز ماعرض في هذه التجربة وضع سجل خاص في المعلمة المشرفة ومعايير التميز، ثم عرضت مدارس بيشة برنامج تقني، تبعها مدارس جدة ومدارس الرياض.

وفي الختام قدمت مديرة وحدة تطوير المدارس شكرها للجميع وتمنت للجميع التوفيق والتقدم في الأعوام القادمة وكرمت المشاركين في التنظيم.