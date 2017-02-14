تسميات روسية تثير غضب اليابان حول جزر الكوريل

صراحة – وكالات : أعربت اليابان عن احتجاجها على روسيا بسبب إطلاق موسكو تسميات روسية على جزر الكوريل المتنازع عليها بين البلدين، بحسب وكالة نوفوستي، الثلاثاء 14 فبراير/شباط.

ونقلت نوفوستي عن يوشيهيدي سوغا، أمين مجلس الوزراء الياباني، قوله: “هذا (إطلاق روسيا تسميات روسية على جزر الكوريل) يعارض موقف بلادنا ويثير الأسف. لقد أرسلنا احتجاجنا إلى روسيا في هذا الشأن يوم 13 فبراير/شباط عن طريق القنوات الدبلوماسية”.

وكان رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف وقّع، 11 فبراير/شباط، على توجيهات بشأن إطلاق تسميات على جزر الكوريل المتنازع عليها مع اليابان، وذلك في إطار قانون “تسمية الأماكن الجغرافية”. من الجدير بالذكر أن اليابان تطالب باسترجاع جزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي: إيتوروب، وشيكوتان، وكوناشير، وهابوماي، وذلك استنادا إلى الاتفاقية الثنائية بشأن التجارة والحدود بين روسيا واليابان الموقعة في العام 1855، إلا أن موقف موسكو يتلخص في أن هذه الجزر دخلت قوام الاتحاد السوفيتي السابق وفقا لنتائج الحرب العالمية الثانية التي أقرتها المواثيق الدولية آنذاك، وأن سيادة روسيا على هذه الجزر لا مجال للشك فيها.