فروسية نجران تقيم سباقها الـ 16 للموسم الحالي

صراحة – واس : أُقيم بميدان فروسية نجران أمس، السباق الـ 16 للموسم الحالي، على الدعم المقدم من أمانة المنطقة.

وبين أمين عام ميدان فروسية نجران المكلف محمد بن مهدي غشام، أن السباق تكون من خمسة أشواط مسافتها 1400 متر, خصص الشوط الأول للجياد المستوردة “مفتوح”، وحقق المركز الأول الجواد “مثير الإعجاب” لإسطبل آل طراح، والشوط الثاني للجياد الثالثة والثانية “إنتاج” وحصل على المركز الأول الجواد “لحن الشمال” لإسطبل آل طراح, فيما خصص الشوط الثالث للجياد إنتاج 2013 “مفتوح” وحصل على المركز الأول الجواد “الصفح” للمالك صالح أحمد آل حيدر.

وخصص الشوط الرابع للأفراس إنتاج “مفتوح الدرجات”، وحصل على المركز الأول الفرس “عوالي الحضن” لإسطبل الحضن، فيما خصص الشوط الخامس “الرئيس” للجياد “إنتاج” من 0-1 وحقق المركز الأول الجواد “شبل عمعوم” للمالك منيف محمد آل منيف.