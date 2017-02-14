وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تدشين مشروع “مهدوا لنا الطريق” لـ ذوي الإعاقة

صراحة-الرياض:عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تدشين مشروع “مهدوا لنا الطريق.. لأجلهم رياضنا أجمل”، والذي يأتي بتوجيه ومتابعة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومشاركة المشرف العام على الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور فارس الحربي، وعدد من ممثلي الجمعيات ذات التخصص في خدمة ذوي الإعاقة، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المختصين، ونخبة كبيرة من الإعلاميين.

وأكد الدكتور فارس الحربي، أن الدولة تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال التطوعية في مجال الإعاقة، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وانطلاقاً من حرصها الدائم على النهوض ببيئة صديقة لذوي الإعاقة تشرف على مشروع “مهدوا لنا الطريق”، والعمل مع القطاعين الخاص وغير الربحي، والذي سينطلق من محافظة الدرعية في 1438/5/18هـ، مع إقامة معرض مصاحب لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة أربعة أيام.

وأوضح الحربي أن الهدف العام للمشروع يتمثل في تمهيد البيئة والمرافق العامة والخاصة وباقي مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بأنواعها وأشكالها من خلال توفير المسارات المناسبة والخدمات الخاصة بالإعاقة الحركية والبصرية والسمعية وباقي الإعاقات، ليندمجوا في مجتمعاتهم وخدمة أنفسهم بأنفسهم، ونشر االوعي بثقافة حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة، وتعريف المجتمع بالصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة، والدعوة لتذليلها.

كما شدد الدكتور الحربي على أهمية مشاركة القطاع الخاص في خدمة ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة العمل بما يناسب احتياجاتهم، وقال إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في وكالة الرعاية الاجتماعية تسعى إلى تحفيز المجتمع للعمل على إيجاد مبادرات لخدمة شريحة ذوي الإعاقة، وتعزيز جهود الدولة في دمجهم في المجتمع، وتحقيق التكافل بين أبنائه، وتدعو لإنجاح هذا المشروع، ونشره وتعميمه في كل ربوع الوطن.

وأشاد المشرف العام على البرامج والأنشطة في وكالة الرعاية الاجتماعية بالاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الفئة الغالية، وتحقيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، موضحاً أن مشروع تدشين “مهدوا لنا الطريق” سيصاحبه معرض مصاحب متخصص تشارك فيه الشركات الراعية والجهات ذات العلاقة، وغيرها من الخدمات المساندة، وسيشمل المعرض العديد من النشاطات التي تهم هذه الفئة.