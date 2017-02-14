محاضرات توعوية بجوامع محافظة رابغ

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاً في إدارة الدعوة والإرشاد خلال الفترة من 20 / 5 وحتى 16 /8 /1438هـ , عددا ًمن المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة رابغ .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالفرع سمير علي خيري, أن أولى هذه المحاضرات سيلقيها محمود الشنقيطي بعنوان “رسول الله القدوة الحسنة” بجامع المازنية بحي حجر يوم 20 /5 /1438هــ بعد صلا ة المغرب, كما سيلقي يحيى المصباحي محاضرة بعنوان (حقوق ولاة الأمر), بجامع الجوية في حي حجر يوم 4 /6 /1438هـ بعد صلاة المغرب,فيما ويلقي نواف الحارثي محاضرة بعنوان (هديه صل الله عليه وسلم في الغسل ) بجامع الحسن في حي الروابي يوم 4 /6 /1438هـ بعد صلاة المغرب, ويلقي سليم اللقماني محاضرة بعنوان (هديه صل الله عليه وسلم في التعامل مع أصحابه ) بجامع الدهاس في حي المرجانية يوم 18 /6 /1438هـ بعد صلاة المغرب .

ويلقي عبدالملك التويجري محاضرة بعنوان (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) بجامع السنوسي في حي القلة يوم 25 /6 /1438هـ بعد المغرب, كما يلقي نواف الحارثي محاضرة بعنوان (هديه صل الله عليه وسلم في الصلاة 1) بجامع سلامة اللقماني في حي الصفا الشرقي يوم 3 /7 /1438هـ بعد المغرب, فيما يلقي سليم اللقماني محاضرة بعنوان (هديه صل الله عليه وسلم في الصبر على الأذى ) بجامع الدهاس في حي المرجانية يوم 17 /7 /1438هـ بعد المغرب.

ويلقي عبدالملك التويجري محاضرة بعنوان (وإنك لعلى خلق عظيم) بجامع الحسن في حي الروابي يوم 24 /7 /1438هـ بعد المغرب, ويلقي محمد السلمي محاضرة بعنوان (دروس من السنة النبوية ) بجامع الشربتلي في حي سوق البدو يوم 25 /7 /1438هـ بعد المغرب .

فيما تقام يوم 2 /8 /1438هـ بجامع ابوبكر الصديق في حي الصفا الشرقي بعد المغرب محاضرة بعنوان (هديه صل الله عليه وسلم في الصلاة 2) ويلقيها نواف الحارثي, كما تقام يوم 16 /8 /1438هـ بجامع الدهاس في حي المرجانية بعد المغرب محاضرة بعنوان (هديه صل الله عليه وسلم في الوسطية و الاعتدال) يلقيها سليم اللقماني .