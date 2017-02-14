أمانة عسير تنفذ سجادة زهور على مساحة 26 ألف متر مربع احتفاء بعاصمة السياحة العربية 2017

صراحة-أبها:نفذت أمانة منطقة عسير سجادة زهور على مساحة 26 ألف متر مربع، وذلك على امتداد ممشى وادي أبها.

أوضح وكيل أمانة عسير للخدمات المهندس عبدالله المصلح أن السجادة تتضمن في مخرجاتها النهائية لوحة فنية تتضمن شعار الأمانة ، وعاصمة السياحة العربية بشعارها المعتمتد، اسهاماً منها في الإحتفاء بتتويج مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لعام 2017، عاداً الأمانة من أهم الركائز الأساسية لدعم السياحة في المنطقة ، من خلال المشروعات الخدمية المنفذة ، والتطويرية للمتنزهات والمواقع السياحية المنتشرة.

وأشار المهندس المصلح الى إنشاء نافورة متحركة يبلغ قطرها حوالي 15 متراً، وبارتفاع لعمود الماء يبلغ 12 متراً، مضيفاً أن السجادة تحوي أكثر من 800 ألف زهرة، منها البوتنيا و القطيفة و السلفيا والقارونيا والافريكان ديزي، حيث شكل من خلالها اللوحات الفنية التي تتميز بها المنطقة ومن أشهرها القط العسيري، الذي يجسد أساس فني في البناء العسيري واللوحات الفنية بالمنطقة .

وقال وكيل امانة عسير للخدمات إن إدارة الحدائق بوكالة الخدمات بذلت جهوداً في هذا المشروع تزامناً مع الاستعداد لموسم الصيف القادم، لاسيما وأن الأمانة قد نفذت هذا المشروع خلال فعاليات الصيف الماضي وحظي باقبال من الزوار والمتنزهين وعشاق التصوير، منوها الى جهود الأمانة في اعادة ترميم وتزيين المركز الاعلامي المعد لمناسبة تتويج مدينة أبها بلقب عاصمة السياحة العربية في قرية المفتاحة، من خلال فرش سجادة خضراء تبلغ مساحتها 1500 متر مربع، وتحتوي على 5 الآف زهرة للزينة.