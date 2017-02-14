رئاسة الحرمين تعكف على دراسات مستفيضة لرصد حالة الحرم وقياس ذروة الحشود

صراحة-الرياض:لقد برعت المملكة العربية السعودية عبر عقود من الخبرة في إدارة الحشود التي تصل لأداء الحج والعمرة، وذلك من خلال الدقة في تنظيم تلك الحشود التي لا تزال محل تقدير على مستوى العالم الإسلامي .

حيث تقوم الجهات المختصة بمنظومة عمل متكاملة, هدفها الأول والسامي خدمة زوار بيت الله الحرام والعمل على راحتهم .

وعلى صعيد متصل خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, إدارة تهتم وتعنى بالحشود داخل الحرم المكي الشريف، وبمتابعة حثيثة من صاحب المعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, الذي يحرص دائماً ويشدد على متابعة انسيابية الزوار والمعتمرين والحجاج داخل الحرم المكي الشريف, كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ومن المهام المناطة بإدارة الحشود التابعة لرئاسة الحرمين, التي تتخذ من الساحات الجنوبية مقرا لها، التواصل والتعاون بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة, لرصد الملاحظات إن وجدت والرفع بها لتلك الجهات في سبيل راحة الزوار وتمكينهم من أداء نسكهم على أكمل وجه.

ولتسليط الضوء أكثر على تلك الإدارة التي تعمل على مدار الساعة، أوضح مدير إدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, المهندس فارس بن فايز ملا، بأنه انطلاقا من دور إدارة الحشود كرائدة وشريك رئيسي مع الجهات ذات العلاقة في تنظيم الحشود لا سيما داخل الحرم المكي الشريف، خصوصا داخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه، وكذلك عند الأبواب ، حيث تقوم إدارة الحشود من خلال جولات ميدانية على مدار الساعة بمتابعة انسيابية الزوار والمعتمرين والحجاج في البيت الحرام ورصد الملاحظات للعمل على تفاديها إن وجدت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كأمن الحرم وغيرها من الجهات الرقابية التي تعمل ليل نهار في سبيل راحة الزوار وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

مشيرا أن الإدارة تعكف على إعداد الكثير من الدراسات التي من شأنها تهدف في المقام الأول في خدمة الزائرين والمعتمرين وسترى النور قريبا بإذن الله.

داعين الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة التي اهتمت واعتنت بالحرمين الشريفين خير اعتناء منذ عهد المؤسس المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز آل سعود ومن بعده أبنائه- رحمهم الله – جميعاً حتى العهد الزاهر الميمون، عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله.