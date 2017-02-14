الفرق الرقابية لأمانة المدينة تضبط عمالة مخالفة لنظام السعودة بالسوق المركزي

صراحة-المدينة المنورة: قامت الفرق الرقابية لأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدية العقيق بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية وإدارة السوق المركزي بضبط عمالة جائلة ومخالفة لنظام السعودة بالسوق المركزي للخضار و الفاكهة. وقال مدير الإدارة العامة للشئون الرقابية بأمانة المنطقة محمد الشتاء أن الفرق الرقابية لأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدية العقيق قاموا بحملة بالسوق المركزي للخضار والفاكهة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ( الشرطة ، الجوزات ، مكتب العمل ) ونتج عن ذلك ضبط 14 عامل جائل ومخالف ، ومصادرة 64 عربية نقل ، ورفع 44 مظلة من مواقف الحراج المحلي ، وأشعار 38 محل مخالف لبروز المنتجات خارج المحل ، ومصادرة خضروات و 75 كيس بصل وبطاطس لعمالة مخالفة كانت تقوم بممارسة البيع ولاذوا بالفرار أثناء وقوف اللجنة . ونوه الشتاء المواطنين والمقيمين بسرعة البلاغ عبر مركز طوارئ الأمانة عبر الرقم 940 وذلك عن أي مخالفة بلدية و التكاتف والتعاون من أجل القضاء على هذه المظاهر التي تهدد صحة الإنسان . فيما قدم الشتاء شكره وتقديره للجهات المساندة في عملية الضبط على تعاونهم مع أمانة منطقة المدينة المنورة وتقديم أفضل الخدمات لأهالي و زوار المدينة المنورة.