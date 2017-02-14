يلدريم: الباب السورية باتت إلى حد بعيد تحت سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا

صراحة-وكالات:قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الثلاثاء إن قوات معارضة مدعومة من تركيا انتزعت السيطرة إلى حد بعيد على مدينة الباب السورية من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف يلدريم متحدثا لأعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان “الباب باتت إلى حد بعيد تحت السيطرة. هدفنا هو منع فتح ممرات من أراض تسيطر عليها منظمات إرهابية إلى تركيا.”

واجتاح معارضون سوريون بدعم من قوات خاصة ودبابات وطائرات حربية تركية شمال سوريا في أغسطس آب في عملة أطلقت عليها أنقرة اسم “درع الفرات” لطرد الدولة الإسلامية من الحدود التركية ووقف تقدم المقاتلين الأكراد.

وتشن المعارضة منذ أسابيع هجوما كبيرا على الباب الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية. ويهدد التقدم بوضعها في صراع مباشر مع القوات الحكومية السورية التي تضيق الخناق على المدينة من الجنوب.

ويقول الرئيس التركي رحب طيب إردوغان وزعماء أتراك آخرون منذ أسابيع أن هجوم الباب على وشك النهاية